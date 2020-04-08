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Готові спопелити: людей цих знаків Зодіаку краще не злити
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Деякі люди не можуть довго втримувати в собі негативні емоції, тому стають ще тими покидьками у поривах гніву. Астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку не варто злити, щоб не опинитись в дуже неприємній ситуації.
Овен. Люди цього вогняного знаку доволі активні та приємні, з ними легко знайти спільну мову, можна очікувати підтримки. Однак їх краще не гнівати, якщо не хочете опинитись в центрі торнадо. До того ж, вони дуже легко запалюються, через що можуть навіть полізти у бійку. Хоча потім Овен вибачиться, але враження вже не зміняться.
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Телець. Ще один знак Зодіаку, який видається дуже спокійним та врівноваженим. Все їхнє життя будується навколо добра та миролюбства, однак все тому, що їм просто не подобається злитись. Тому вони усіляко уникають конфліктів та мають міцний терпець. Але, якщо чашу гніву переповнено, краще тікати якомога далі від них.
Скорпіон. Ні для кого не буде секретом, що люди цього знаку частенько опиняються у не найкращих рейтингах в гороскопі. Успішні, впевнені та харизматичні Скорпіони насправді доволі холоднокровні та не розуміють поняття помилування. Якщо їм перейти дорогу, то помста буде такою вишуканою, що важко уявити.
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