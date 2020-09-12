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Не сукня, а секс: Демі Роуз розбурхала новими фото (18+)

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Демі Роуз показала пишний бюст - фото 1
Демі Роуз показала пишний бюст

Популярна фотомодель Демі Роуз показала, як насправді виглядає сексуальність, і від її фото важко відвести погляд.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є справжньою зіркою соцмереж, яку частенько називають англійською Селеною Гомес чи Кім Кардашян. Все через невисокий зріст та доволі ефектні форми, саме ними дівчина відрізняється від своїх подруг-моделей. Тому не дивно, що за Демі стежать понад 14 мільйонів шанувальників.

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Також красуня несе добро у світ та зовсім не має комплексів щодо своєї фігури, які радо демонструє. Це підтверджують і свіжі фото Роуз, на яких вона позує у крихітній сукні з глибоким декольте та яскравим пояском з надписом SEX. Як зазначила сама Демі, таким образом вона повертає назад сексуальність, і з нею важко не погодитись.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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