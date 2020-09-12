Популярна співачка Холзі захопила фігурою в бікіні (фото)

Поп-зірка Холзі знову опинилась у центрі уваги мережі через сексуальні фото в купальнику. Ця дівчина точно не має комплексів!

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що дівчина майже усім ділиться з шанувальниками, а також не у захватів від використання фоторедакторів.

І ще: Пишнотіла красуня знялася у сексуальній білизні і стала моделлю: фото

Нещодавно Холзі похизувалась розкішною фігурою у крихітному леопардовому купальнику, натякнувши, що у неї літо продовжується. До того ж красуня продемонструвала і свою природну вроду, адже опублікувала фото зовсім без макіяжу. Несподіваним бонусом став раптовий гість профілю Холзі – кіт, який також відпочивав поряд.

Гортайте галерею:

Читайте також: Найсексуальніша спортсменка роздяглася на камеру: пікантне відео