Найсексуальніша спортсменка роздяглася на камеру: пікантне відео

Німецька бігунка Аліса Шмідт, яку називають найсексуальнішою спортсменкою світу, розбурхала мережу роликом з роздяганням. Гарячий ролик з'явився на сторінці красуні в Instagram.

На кадрах Аліса Шмідт знімає себе в дзеркалі в повний зріст. Спочатку спортсменка з'являється у толстовці і спортивних штанях. Потім дівчина підстрибує і за допомогою монтажу опиняється в чорному комплекті спортивної і водночас сексуальної спідньої білизни.

І ще: Супермодель приміряла боді, який носила 30 років тому: спокусливі фото

Такий наряд дозволив шанувальникам оцінити стрункі ніжки та сталевий прес красуні.

Ролик зібрав понад 50 тисяч переглядів. Користувачі відзначили надзвичайну красу Шмідт. Інші також написали, що дівчина мотивує їх займатися спортом.

Читайте також: Зухвало-сексуально: Демі Роуз підірвала мережу голими фото (18+)