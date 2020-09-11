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Найсексуальніша спортсменка роздяглася на камеру: пікантне відео

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Аліса Шмідт - фото 1
Аліса Шмідт / instagram

Німецька бігунка Аліса Шмідт, яку називають найсексуальнішою спортсменкою світу, розбурхала мережу роликом з роздяганням. Гарячий ролик з'явився на сторінці красуні в Instagram.

На кадрах Аліса Шмідт знімає себе в дзеркалі в повний зріст. Спочатку спортсменка з'являється у толстовці і спортивних штанях. Потім дівчина підстрибує і за допомогою монтажу опиняється в чорному комплекті спортивної і водночас сексуальної спідньої білизни.

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Такий наряд дозволив шанувальникам оцінити стрункі ніжки та сталевий прес красуні.

Ролик зібрав понад 50 тисяч переглядів. Користувачі відзначили надзвичайну красу Шмідт. Інші також написали, що дівчина мотивує їх займатися спортом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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