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Не сирі: чому корисно їсти приготовлені помідори
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Медики рекомендують звернути увагу на термічно оброблені помідори з тієї причини, що концентрація корисних речовин в їх складі при нагріванні не зменшується, як часто відбувається з овочами, а, навпаки – зростає.
Головна перевага помідорів – лікопін. Цей антиоксидант надає овочу його насичений червоний відтінок. Речовина дуже корисна для організму та виступає, як засіб профілактики раку простати і легень. Запобігає лікопін і захворюванням серця, також зміцнює кістки. Саме ці властивості зростають, якщо готувати помідори при температурі 88 градусів близько пів години. Тоді загальне число антиоксидантів в овочі зростає на 62%, а лікопіну – на 35%.
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Крім лікопіну помідори багаті кавовою, феруловою та кумаровою кислотами, флаваноли, рутином, кемпферолом і кверцетином. У складі супер-корисного овоча присутні лютеїн, зеаксантин, мідь, калій і марганець. Є вітаміни В, К і С. І хоч кількість останнього і зменшується при тепловій обробці, підвищена концентрація інших елементів це цілком компенсує.
Але це не означає, що варто зловживати томатами. Через їх кислотні властивості консервовані помідори можуть містити юісфенол-A (BPA). Щоб уникнути його шкідливого впливу, краще віддавати перевагу тільки упакованим у скло консервам або відмовитися від них зовсім.
Також медики акцентують увагу на тому, що сирий овоч багатий лектинами, що мають цукор у складі. Ці речовини можуть стати причиною збільшення ваги або запальних процесів у кишечнику.
Варто відзначити, що томати, вирощені органічно, значно корисніші за інші. У них на 55% більше вітаміну С і на 139% – фенольних сполук. Тому краще відправитися за ними на найближчий фермерський ринок, а не в супермаркет.
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