Медики розповіли про корисні властивості звичайної капусти

Капуста – це один з найкорисніших для здоров'я овочів. Про це говорять багато дієтологів і вчених.

З'ясувалося, що в капусті міститься велика кількість вітамінів, які зміцнюють імунітет. Отже, пропонуємо розібратися, чому необхідно їсти капусту.

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Вітамін А сприяє росту клітин, зміцнює волосся і покращує шкіру, особливо в старшому віці. Цей вітамін необхідний нам для здоров'я очей, а його нестача може стати причиною втрати зору.

Капуста багата фітодобавками

Вони допомагають виводити з організму токсини і вільні радикали, які можуть викликати розвиток ракових захворювань. Ці речовини також знижують рівень холестерину і сприяють здоровій роботі серця і судин. Фітодобавки захищають організм від алергенів, і тому дуже корисні всім, хто страждає від алергій і астми.

У капусті міститься велика кількість заліза

Без заліза не можуть функціонувати червоні кров'яні тільця, які переносять кисень. Коли в організмі не вистачає кисню, ми відчуваємо втому і брак концентрації. Під час вагітності залізо особливо необхідне для розвитку організму і мозку дитини.

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