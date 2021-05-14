30 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про деруни. Ця страва часто буває на українській кухні, а от чи всі українці знають цю назву? Перевірмо це разом – до вашої уваги цілих 30 синонімів до слова "деруни"!

Деруни – золотисті, хрусткі, ароматні та дуже смачні! Кожна господиня маю свій рецепт цієї страви з картоплі, а ще з'ясувалося, що у різних регіонах України цю страву можуть називати зовсім інакше.

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Обирайте синонім із цього переліку та дивуйте знайомих своєю українською мовою!

30 синонімів до слова "деруни"

бараболяники беци бецики беці богачі бульбаки бульобники гейзебубели ґуґіль ґуґлі деруни драники драчаники картопляники картопляні пляцки картофляники кизлики кийзлики кремзлики маґаляси мацигони пертушаники ресельованики рисилованики ріпляники терті пляцки тертухи тертюхи терчаники хремзелики

Насправді – синонімів до цього слова є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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