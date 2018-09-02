Не Роналду: в УЄФА назвали найкращого футболіста року

Хорватського гравця Луку Модріча визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону – 2017/2018 за версією УЄФА.

У боротьбі за звання найкращого футболіста Лука Модріч обійшов нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха і форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні ще виступав за "Реал".

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Лука виступає за "Реал" з 2012 року. Його контракт укладений до літа 2020 року. В складі мадридців півзахисник за 6 сезонів завоював 14 трофеїв, які включають і 4 кубка Ліги чемпіонів. У ЗМІ раніше стало відомо, що Модріч може піти в міланський "Інтер". Однак президент "Реала" Флорентіно Перес поспішив зазначити, що віддасть півзахисника лише при одній умові.

Раніше УЄФА озвучив найкращий гол минулого сезону. Згідно з результатами голосування на офіційному сайті, в минулому сезоні найкращий гол забив Кріштіану Роналду у ворота "Ювентуса" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За гол Роналду проголосували понад 197 тисяч людей з 346 тисяч любителів футболу, які взяли участь в опитуванні.

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