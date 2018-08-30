Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Україну в найпрестижнішому клубному турнірі Європи представив донецький "Шахтар". Згідно з новим форматом турніру, 26 команд отримали прямі путівки в групову стадію. Решта шість дісталися переможцям раунду плей-офф кваліфікації. Команди були поділені на чотири кошики.

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The pots for the #UCLdraw

What's the best group you can make? pic.twitter.com/PdVZVB1Xen — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 серпня 2018 р.

Супергравці Дієго Форлан і Кака допомогли провести жеребкування ЛЧ.

До групи А потрапили: Атлетіко, Боруссія, Монако, Брюгге

До групи B потрапили: Барселона, Тоттенхем, ПСВ, Інтер

До групи C потрапили: ПСЖ, Наполі, Ліверпуль, Црвена Звезда

До групи D потрапили: Локомотив, Порту, Шальке, Галатасарай

До групи E потрапили: Баварія, Бенфіка, Аякс, АЄК

До групи F потрапили: Манчестер Сіті, Шахтар, Ліон, Хоффенхайм

До групи G потрапили: Реал, Рома, ЦСКА, Вікторія Пльзень

До групи H потрапили: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсія, Янг Бойз

Окрім жеребкування відбулося і нагородження найкращих гравців минулого сезону. Девід Бекхем отримав нагороду від президента УЄФА за 2018 рік. Ця нагорода вручається за видатні досягнення, професіоналізм та зразкові особисті якості. Голкіпера "Реала" Кейлора Наваса визнали найкращим воротарем. Нагороду "Найкращий захисник" отримав Серхіо Рамос. Лука Модріч отримав нагороду "Найкращий півзахисник". Найкращий нападник – Кріштіану Роналду.

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