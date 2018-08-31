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1 вересня Музика Привітання

Реал знайшов заміну Роналду

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В "Ювентус" Дібала перейшов у 2015 році за 40 млн євро - фото 1
В "Ювентус" Дібала перейшов у 2015 році за 40 млн євро / espn

Мадридський Реал може підсилитися нападником Ювентуса Пауло Дібалою, який замінить португальця Кріштіану Роналду.

Як повідомляє Сalciomercato, сума трансферу складе 180 мільйонів євро. При цьому зарплата аргентинського форварда в новому клубі складе 16 мільйонів євро. Наразі футболіст отримує 5,5 млн. євро.

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В "Ювентус" Дібала перейшов у 2015 році за 40 млн євро. У минулому сезоні він зіграв за туринську команду 46 матчів, в яких відзначився 26 забитими м'ячами. Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов з "Реала" в "Ювентус", який заплатив за трансфер Роналду 112 мільйонів євро. Зарплата португальця в клубі складе 30 мільйонів на рік.

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Джерело: espn
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