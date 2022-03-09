Як заспокоїти налякану собаку: поради для господарів чотирилапих

На жаль, обстріли та вибухи лякають не лише нас, а й братів наших менших. Тож дуже важливо потурбуватися про те, щоб ваша собака заспокоїлася та повернулася до норми після пережитого стресу. Розповідаємо, як це зробити.

Як пише УНІАН, є кілька способів заспокоїти собаку. Візьміть їх на озброєння, щоб ваш чотирилапий улюбленець менше стресував внаслідок воєнний дій.

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Як заспокоїти собаку – 4 поради

1. Відволічіть увагу за допомогою гри

У вашого улюбленця точно є улюблена іграшка або м'ячик. Ось їх і варто взяти на озброєння, щоб трохи відволікти пухнастика за допомогою гри. Експерти рекомендують постійно використовувати одну і ту ж іграшку в таких випадках. Це виробить звичку та прив'язку до того, що гра з нею дозволяє тваринці заспокоїтися та позбутися надлишкового стресу.

2. Дайте щось смачненьке

Якщо ваш улюбленець заховався під диван або ліжко, то не треба кликати його. Краще насипати трохи корму та відійти. Щойно тваринка заспокоїться – вона сама підійде до смаколиків.

3. Розслабляюча музика – ваш союзник

Також варто розуміти, що музика дозволяє розслабитися не лише вам, а й вашому чотирилапому улюбленцеві. Тож можете спробувати увімкнути якусь класичну музику. Тут теж важливо вмикати одну і ту ж мелодію, щоб у собаки виробився відповідний рефлекс.

4. Пам'ятайте про мову тіла

Буває так, що поруч немає ані іграшок, ані чогось смачного. Тож вам потрібно на своєму прикладі показати, що причина для стресу та переживань зникла. Можете погладжувати собаку, позіхати. Достатньо буде 7 – 10 хвилин, щоб ваш улюбленець розслабився та, можливо, заснув.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб заспокоїти свого собаку після стресових ситуацій. Потурбуйтеся про улюбленця, адже він цілком і повністю покладається на вас.

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