"Не прогинайся, молодь!": Ірма Вітовська жорстко прокоментувала перемогу Pash у Нацвідборі

Українська актриса Ірма Вітовська заявила, що не погоджується з резонансною перемогою Alina Pash у Нацвідборі на Євробачення. Саме тому, за словами артистки, вона вболівала за гурт KALUSH.

Різкими словами на адресу Pash Вітовська поділилася на своїй сторінці у фейсбуці.

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Той випадок, коли вояж в столицю агресора "пересирає" круту пісню з класним потрібним змістом та добрим виконанням... Чому існує ця хвороба "відсутність яєць"? Скільки треба грошей, щоб не принижувати своїх та свою країну?

Нагадаємо, що Pash замішана у скандалах через поїздки до Криму та Москви після 2014 року.

Актриса додала, що їй не вистачає слів через "моральну проституцію" та відсутність відчуття солідарності з тими українцями, які борються та вмирають за незалежність України. Вітовська також розкрила, кого підтримувала у цьому Нацвідборі: "Тому я за Калуш. Калуш крутий. Хоча текст пісні та виконання Alina Pash дуже актуальний і важливий сигнал світу".

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