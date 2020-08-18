Не про дієти: схудла Адель назвала книжку, яка змінила її життя

Популярна співачка Адель цього року встигла шокувати своїм неймовірним схудненням. Нещодавно ж зірка розповіла, яка книжка допомогла їй дійти до таких кардинальних змін.

32-річна англійська співачка Адель хоч і зробила перерву у кар'єрі, але у 2020 добряче здивувала фанатів по всьому світу тим, що позбулась 45 кілограмів.

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Тепер зірка майже неможливо впізнати, а кожен її допис в соцмережах викликає ще більший захват. Не став винятком і новий пост, у якому Адель розповіла, що допомогло їй схуднути та переосмислити життя. І йдеться не про посібник зі схуднення, а видання з психології.

Зірка опублікувала фото книги "Неприборкана" Гленнон Дойл та поділилась своїм коментарем.

"Якщо ви готові, то ця книга вразить ваш мозок і змусить вашу душу кричати. Я така готова прийняти себе, прочитавши цю книгу! Це так, наче вперше потрапила у своє тіло. Кожен, хто має будь-яку здатність по-справжньому відпускати та давати собі будь-яке бажання триматись за своє дороге життя, має це зробити. Прочитати. Жити цим. Практикувати. Нас багато! Але нам призначено бути більшим!.. "Гарне життя – це важке життя!". Прочитайте цю книгу і майже щось під рукою, щоб робити нотатки, бо ви захочете повернутись до неї, повірте мені! Я ніколи не знала, що несу відповідальність за власну радість, щастя і свободу!", – емоційно написала Адель.

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