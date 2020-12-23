Не поспішайте знімати: науковці довели користь фітнес-браслетів

Університет Сіднея встановив: трекери та мобільні додатки, що стежать за фізичною активністю насправді корисні. Розповідаємо, як вони впливають на ваше здоров'я та загальний стан.

Якщо вірити спостереженню учених, фітнес-браслети підвищують рівень фізичної активності. У середньому показник зростає приблизно на 2 тисячі кроків на день.

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Але навіть цього достатньо, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету, деяких типів раку, а також ризик передчасної смерті.

Ці висновки науковці зробили, оцінивши фізичну активність групи добровольців (число кроків на день і хвилин, що витрачаються на помірну / інтенсивну фізичну активність; кількість днів на тиждень, в які люди тренувалися; кількість хвилин фізичної активності за тиждень у цілому; обсяг споживання кисню під час тренувань).



Гаджети стимулюють нас більше часу приділяти фізичній активності

Оцінка проводилася з використанням доступних на ринку пристроїв (трекерів, "розумних" годинників), а також мобільних додатків. Примітно: особливо ефективними, з точки зору підвищення активності у користувачів, були опції на зразок персоналізації та текстові "нагадувалки".

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