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Часте вживання цих овочів заважає схудненню

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Овочі - фото 1
Овочі / sb.by

Не всі овочі однаково корисні і сприяють схудненню. Дієтологи умовно ділять їх на коренеплоди та надземні.

І, звичайно, овочі не однакові за калорійністю. Які з них краще виключити або хоча б обмежити, щоб не заважали худнути?

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Картопля. Не дарма на Русі її здавна називали другим хлібом за ситність і поживну цінність! Картопля, на жаль, головний ворог схуднення, її калорійність удвічі-тричі вища за будь-які інші овочі (смажена має 192 ккал, варена 82). ГІ вареної картоплі 65 од., а смаженої і печеної 95. Водночас в картоплі (і особливо в печеній) міститься багато калію (568 мг на 100 г сирої маси), фосфору (50 мг), магнію, заліза, кальцію, цілий комплекс вітамінів і кислот.

Стручкові овочі (горох, нут, квасоля, сочевиця). Мають калорійність 110-120 ккал. А якщо вжити тарілочку квасоляного супу з хлібом, це, звичайно, не сприятиме зниженню цифри на вазі.

Топінамбур. Має схожий з картоплею хімічний склад. Калорійність 61 ккал, ГІ 21 од. Людям із зайвою вагою його краще не вживати. Однак при цукровому діабеті їсти топінамбур дуже корисно: там міститься найцінніша для таких хворих речовина інулін. Сироп з топінамбура має ГІ всього 13.

Кукурудза. Калорійність 110 варена, 120 консервована. ГІ 70 од. Насичена поживними речовинами, однак вуглеводи складають близько 60% від загального її складу. Крім того, рясніє моно- і дисахаридами, сахарозою, що робить її, м'яко кажучи, не дуже дієтичним продуктом.

Часте вживання цих овочів заважає схудненню - фото 440138

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Джерело: sb.by
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