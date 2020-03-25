Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила

Розробники популярної гри-симулятора Plague Inc., у якій потрібно заразити смертоносним вірусом і знищити все населення Землі, дозволять гравцям зіграти на стороні людей. Користувачі повинні будуть рятувати світ від спалаху глобального захворювання.

Оновлення готується за участю Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У ньому гравцям належить координувати роботу спецслужб, налагоджувати систему охорони здоров'я і відправляти людей на карантин.

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"Нова версія Plague Inc. буде безкоштовною для всіх, поки епідемія не піде на спад", – пообіцяли представники британської студії. Разом з тим, представники Ndemic Creations заявили, що від імені всіх гравців пожертвують 250 тисяч доларів на допомогу хворим на коронавірус COVID-19.

Терміни виходу апдейта уточнять пізніше.

За словами розробників, гра Plague Inc. відрізняється науковим підходом до теми, а у відгуках неодноразово зазначалося, що вона має високу освітню цінність. Перемогти в ній можна, коли створений гравцем патоген остаточно знищує людство. Гру на різних платформах скачали 130 мільйонів разів.

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