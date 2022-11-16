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"Не підкажете, куди дорога нах*р": Цибульська підняла настрій фанатам новим відео

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Цибульська зняла нове життєве відео - фото 1
Цибульська зняла нове життєве відео / instagram.com/cybulskaya

Співачка Оля Цибульська продовжує підіймати бойовий дух українців своїми кумедними відео. Цього разу зірка зняла веселий ролик про проблеми.

36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабної війни. Також виконавиця ділиться думками про життя та підбадьорливим контентом на своїй сторінці в інстаграмі, де має понад 785 тисяч підписників. Нещодавно Оля зняла кумедне відео про проблеми, яке неабияк припало до душі шанувальникам, пише Радіо MAXIMUM.

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Зірка у коротенькому ролику передала емоції багатьох українців, які продовжують страждати від цинічних атак російських загарбників.

Добрий день, ви не підкажете, у яку сторону дорога нах*р? Я б хотіла туди відправити всі свої проблеми, – зазначила Оля у дописі та додала, що "ми вистоїмо і переможемо".

За короткий час відео зібрало понад 2 тисячі вподобайок та десятки коментарів. Як жартують фанати, це крик душі.

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