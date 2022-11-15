"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії

Канадські зірки відреагували на санкції з боку росії / інстаграм Кетрін Винник та Джима Керрі

Країна-агресор росія вирішила заборонити в'їзд ще 100 громадян Канади, серед яких такі зірки, як Джим Керрі, Кетрін Винник та Маргарет Етвуд. На реакцію знаменитостей, у яких з почуттям гумору та з позицією все в порядку, не довелось довго чекати.

Російське МЗС опублікувало оновлений список персон, яким заборонено в'їзд до країни через підтримку українців. Цього разу у переліку опинились 100 громадян Канади, серед яких акторка з українським походженням Кетрін Винник, актор Джим Керрі та письменниця Маргарет Етвуд. Звісно ж, зірки не могли оминути увагою ці санкції, тож у соцмережах поділились враженнями щодо обмежень, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Названо найкращих співаків та пісні року: список переможців MTV Europe Music Awards

2022

Етвуд, авторка роману-антиутопії "Оповідь служниці", на своєму профілі у твіттері позначила Керрі та іронічно розповіла про свої плани на вікенд.

Джим та я запланували невеликі пустотливі вихідні у Москві. Думаю, тепер це буде у Києві, – зазначила письменниця.

Зірка "Маски" та "Брюса Всемогутнього" теж не втримався від саркастичних коментарів.

Так, Маргарет, боюсь, що трапилось найгірше. Нам заборонено в'їзд у росію... Але проблеми 100 канадців - це дрібниці у цьому божевільному світі! У нас завжди буде Париж, – додав Керрі.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. https://t.co/yLtE0WwbNV — Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022

Тим часом акторка Кетрін Винник на своєму профілі в інстаграмі поділилась скриншотом новини про санкції з боку росії і доволі лаконічно зауважила, що це "знак пошани".

Читайте також: Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями