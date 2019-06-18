Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків

Ні для кого не є секретом той факт, що оральні ласки надзвичайно позитивно впливають на інтимне задоволення. Втім, ніхто не знає, скільки ж має тривати ідеальна прелюдія до сексу. Розповідаємо вам про таймінг і ділимось кількома порадами!

Оральний секс може бути лише сходинкою у "мандрівці" інтимним задоволенням, а може бути "основною стравою" вечора. Однак нове дослідження показало, що при будь-якому сценарії у суспільства існує консенсус щодо тривалості цього процесу.

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Дослідження проводилося медичним сервісом Superdrug Online Doctor, у результаті вдалося встановити, що оральний секс повинен тривати від 8 до 11 хвилин – залежно від того, в якій точці планети питати.

Передбачувано у чоловіків і жінок різні погляди на час. Але, що цікаво, європейці більш нетерплячі, ніж їхні заокеанські однодумці: в Старому Світі оральні пестощі тривають на дві хвилини менше. Американські жінки витриваліші – у середньому вони вважають, що для оральних ласк достатньо понад 11 хвилин.

Дослідження показало й інші цікаві речі. Американські жінки вдвічі частіше схильні ковтати по завершенні, а 24% американок роблять це завжди. Натомість 35,5% європейських жінок ніколи так не роблять.

Також з'ясовується, що ключ до чудового мінету – спілкування. 72,2% опитаних були дуже задоволені результатом, коли комунікували з партнером у процесі, у порівнянні з 61,3% тих, хто віддавав перевагу мовчазній дії. 72% чоловіків обожнюють зоровий контакт при оральному сексі, натомість жінки готові дивитися на чоловіків при подібному досвіді лише у 42% випадків.

І нарешті, фундаментальне питання: що є головним фактором задоволення жінки в процесі мінету? Виявляється, найважливіше для них, щоб чоловік успішно закінчив. Три чверті опитаних назвали нескладним завданням доведення свого чоловіка до оргазму – ці ж 75% із задоволенням займалися оральним сексом.

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