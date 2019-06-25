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Науковці назвали головну складову відмінного сексу

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Психологи рекомендують не соромитися говорити про секс - фото 1
Психологи рекомендують не соромитися говорити про секс

Якщо ви хочете, щоб ваш секс приносив усе більше задоволення – робіть це регулярно. Принаймні до такого висновку дійшли психологи з Техаського університету в Остіні.

Отже, чим розкутіше ви розмовляєте зі своїм партнером про секс, тим ідеальнішими є ваші інтимні стосунки.

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Для того, щоб дійти до таких висновків, учені провели метаналіз 48 досліджень попередників і проаналізували, як комунікація впливає на різні аспекти сексуального життя: потяг, збудження, ерекцію, вироблення змащування у жінок, оргазм і больові відчуття. До вибірки в цілому потрапили 12 145 респондентів.

Не соромтеся відверто говорити про секс - фото 336373

І чим більше та відвертіше чоловіки та жінки обговорювали секс один з одним, тим кращим було їхнє сексуальне життя. Особливо це вплинуло на жінок: учасниці дослідження, які не соромилися говорити про секс, збуджувалися сильніше та частіше досягали оргазму.

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Джерело: psypost
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