Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити

Хочете зробити свій власний аватар у Facebook, але не можете, хоча й дотримуєтесь усіх інструкцій? Не засмучуйтесь: така проблема виникла не тільки у вас. Ми розібрались, у чому причина та як цьому можна зарадити.

Нещодавно у користувачів Facebook з'явилась можливість створювати свої аватари, які можна встановити як головне фото профілю або використовувати як стікери. Однак не всі отримали таку функцію та лише спостерігають, як стрічка новин майорить прикольними копіями друзів та знайомих.

Тут більше: Інструкція, як зробити свій аватар у Facebook

Якщо вам теж не пощастило – не засмучуйтесь. Керівниця додатку Facebook Фіджі Сімо у коментарях до новини про аватари запевнила, що запровадження опції ще триває, тож незабаром вона з'явиться й у тих, хто її ще не має.

При цьому ви можете не чекати з моря погоди, а спробувати прискорити процес:

Перевірте, чи у вас остання версія додатку Facebook, якщо ні – оновіть (користувачам Android треба зробити це в Google Play, а власникам iOS – в App Store);

Відкрийте свій месенджер Facebook і натисніть на "смайлики", потім оберіть розділ "стікери" та натисніть на "створити свій аватар";

Зайдіть у "стікери" (наліпки) та виберіть там фіолетове обличчя, яке дасть вам змогу налаштувати свій аватар;

Клацніть на піктограму Facebook угорі екрану, потім прокрутіть униз і виберіть "більше": у цьому розділі має бути кнопка "аватари";

Декому допомагає ввімкнення місцезнаходження у Facebook.

Якщо жоден із цих способів не допомагає, доведеться змиритись та зачекати на апдейт.

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