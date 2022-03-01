Світоліна відмовилася грати проти росіянок та білорусок: всі призові вона направить ВСУ

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася грати проти спортсменок з Росії чи Білорусі, поки їм не нададуть нейтрального статусу. Світоліна висловила підтримку українському народу, який бореться з російською армією.

Напередодні ввечері Світоліна, яка прилетіла на змагання в Монтерреї, повідомила в інстаграмі, що не збирається грати проти російських чи білоруських тенісисток, поки їх не позбавлять гімну, прапора та всіх національних символів.

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Також Світоліна звернулася до українського народу та воїнів, які ведуть боротьбу з російською армією:

"Мій народ, кожен день я боюся за тебе. Я спустошена, мої очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі і сильні, що борються, щоб захистити Тебе, вони герої. Я зобов'язуюсь перерахувати призові гроші, зароблені мною на моїх наступних турнірах, щоб підтримати нашу армію та гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну", – написала Світоліна.

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