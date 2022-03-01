Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Світоліна відмовилася грати проти росіянок та білорусок: всі призові вона направить ВСУ

  • 79
Світоліна - фото 1
Світоліна / gettyimages

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася грати проти спортсменок з Росії чи Білорусі, поки їм не нададуть нейтрального статусу. Світоліна висловила підтримку українському народу, який бореться з російською армією.

Напередодні ввечері Світоліна, яка прилетіла на змагання в Монтерреї, повідомила в інстаграмі, що не збирається грати проти російських чи білоруських тенісисток, поки їх не позбавлять гімну, прапора та всіх національних символів.

Це важливо: Літаки олігархів РФ під прицілом: програміст, який обхитрив Маска, знайшов нове хобі

Також Світоліна звернулася до українського народу та воїнів, які ведуть боротьбу з російською армією:

"Мій народ, кожен день я боюся за тебе. Я спустошена, мої очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі і сильні, що борються, щоб захистити Тебе, вони герої. Я зобов'язуюсь перерахувати призові гроші, зароблені мною на моїх наступних турнірах, щоб підтримати нашу армію та гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну", – написала Світоліна.

Світоліна відмовилася грати проти росіянок та білорусок: всі призові вона направить ВСУ - фото 499251

І ще: "єТривога" та "Повітряна тривога": важливі додатки для українців

пропозиції партнерів
Новини