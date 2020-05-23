На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
-
- 30
В умовах пандемії коронавірусу руки потрібно мити якомога частіше. Особливо після контактів з поверхнями та перебування у громадських місцях. Утім, не слід забувати й про те, що карантин скоро закінчиться, а от звичку мити руки виробили не всі!
Британські дослідники Університетського коледжу Лондона підрахували, скільки разів на день потрібно мити руки.
Це цікаво: Несподівана користь відпочинку на природі
На їхню думку, потрібно мити руки з милом щонайменше 6-10 разів на день, щоб знизити ризик зараження коронавірусом. Цей висновок був зроблений за підсумком аналізу даних за 2006-2009 роки, що стосувалися схожих вірусів, і інформації про появу грипоподібних симптомів і гігієнічний режим у людей.
Виявилося, ймовірність того, що 1663 учасники будуть заражені, була значно меншою, якщо вони мили руки мінімум шість разів на день. Цікаво, що мити руки частіше дещо безглуздо – миття рук понад 10 разів на день не знижувало ризик зараження.
Медики наголошують: мити руки потрібно регулярно незалежно від наявності або відсутності респіраторних захворювань.
Це допоможе захистити себе і запобігти ненавмисному поширенню вірусу серед оточуючих. При цьому мити руки слід з милом не менше 20 секунд. Ця практика особливо актуальна після того, як людина висякалася, чхнула, кахикнула, а також перед їжею або її приготуванням. Також важливо мити руки після відвідування громадських місць і використання транспорту.
Читайте також: Як очищати та зберігати маску: поради експертів зі США
-
12:15Скільки кави на день можна пити після 40 років
-
11:45Неймовірна властивість соку алое, про яку багато хто не знає
-
11:18У мережі показали короткометражку "для нічних кошмарів"
-
10:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 23 травня
-
10:29Ідеальний сніданок для швидкого схуднення
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
09:44У моду повернулися джинси, популярні в 90-х
-
09:22Англійка розкрила секрет схуднення на карантині
-
08:58Дочка Сталлоне спокусила мережу ідеальним тілом в купальнику
-
08:33У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:56Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото
-
21:54І хто це буде прибирати? У мережі показали невдалі дублі з серіалу Надприродне
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
21:1123 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Чому важливо пити молоко перед сном
-
20:23Її захочуть усі: готується до виходу книга рецептів за мотивами серіалу ДРУЗІ
-
19:50Різ Візерспун повернеться до ролі Білявки в законі
-
19:42Чергове зізнання Джоан Роулінг засмутило фанатів Гаррі Поттера по всьому світу
-
19:22Жінки б'ють чоловіків сумками в новому челенджі
-
19:13Кара Делевінь зняла драматичний кліп з донькою Сінді Кроуфорд
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
19:00Холостяк 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу 2020
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
-
07:14Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69