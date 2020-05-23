Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки

А скільки разів на день миєте руки ви?

В умовах пандемії коронавірусу руки потрібно мити якомога частіше. Особливо після контактів з поверхнями та перебування у громадських місцях. Утім, не слід забувати й про те, що карантин скоро закінчиться, а от звичку мити руки виробили не всі!

Британські дослідники Університетського коледжу Лондона підрахували, скільки разів на день потрібно мити руки.

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На їхню думку, потрібно мити руки з милом щонайменше 6-10 разів на день, щоб знизити ризик зараження коронавірусом. Цей висновок був зроблений за підсумком аналізу даних за 2006-2009 роки, що стосувалися схожих вірусів, і інформації про появу грипоподібних симптомів і гігієнічний режим у людей.

Виявилося, ймовірність того, що 1663 учасники будуть заражені, була значно меншою, якщо вони мили руки мінімум шість разів на день. Цікаво, що мити руки частіше дещо безглуздо – миття рук понад 10 разів на день не знижувало ризик зараження.

Медики наголошують: мити руки потрібно регулярно незалежно від наявності або відсутності респіраторних захворювань.

Це допоможе захистити себе і запобігти ненавмисному поширенню вірусу серед оточуючих. При цьому мити руки слід з милом не менше 20 секунд. Ця практика особливо актуальна після того, як людина висякалася, чхнула, кахикнула, а також перед їжею або її приготуванням. Також важливо мити руки після відвідування громадських місць і використання транспорту.

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