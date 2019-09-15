Не лише молоко: шість популярних продуктів, які зміцнюють кістки

Молоко забезпечує організм корисним для кісток кальцієм, але пити молоко можуть не всі. Медики нагадують: існують й інші продукти, які довели здатність зміцнювати кістки і знижувати ризик переломів.

Експерти рекомендують налягати на ці продукти, якщо ви хочете зміцнити ваші кістки.

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Кисломолочні продукти. Йогурти, кефір і сметана можуть добре засвоюватися і при непереносимості лактози. Багато вчених вважають, що вживання кисломолочних продуктів корисніше для дорослих людей, ніж молоко та його похідні. У тому числі і для зміцнення кісток. Дослідження, що проводилося у Швеції показало, що споживання кисломолочних продуктів зменшує у жінок ризик переломів на 10%, а ризик ранньої смертності – на 15.

Додайте до раціону кисломолочні продукти

Зелений чай. Учені Техаського університету встановили, що щоденне вживання 5 чашок зеленого чаю підвищує щільність кісток за три місяці. Вживання 3 чашок зеленого чаю на день ефективно скорочує ризик переломів стегна у жінок і чоловіків старше 50 років.

Чорнослив. Наявні наукові дані говорять про те, що чорнослив сприяє уповільненню втрати кісткової маси. Вчені рекомендують включати чорнослив у раціон жінок, що вступили в менопаузу. У цей період життя у них кістки слабшають особливо інтенсивно. Експерименти показали, що жінки, які вживають чорнослив, мають вищу мінеральну щільність кісткової тканини.

Чорнослив надзвичайно корисний для здоров'я

Сир. Цей продукт відрізняється високим вмістом вітаміну К2, який сприяє зміцнення кісток. Особливо насичені ним такі сорти сирів, як гауда, брі, Едам, чеддер, швейцарський.

Апельсини й інші продукти з вітаміном С. Втрата мінералів у кістковій тканині посилюється через нестачу цього вітаміну. Під час випробувань на гризунах з'ясувалося, що вживання м'якоті апельсина допомагає підвищити показники міцності кісток. Медики радять вживати фрукти й овочі з високим вмістом вітаміну С. Крім апельсинів на нього багаті полуниця, брюссельська капуста, солодкий перець, диня, ананас, ківі, кольорова капуста.

Вітамін С міститься у квашеній капусті

Шоколад. Учені відзначають, що щільність кісткової тканини пов'язана з рівнем магнію, який зменшується в ній з віком. Магній необхідний для перетворення вітаміну D на його активну форму і для засвоєння кальцію. У більшості дорослих людей рівень магнію в організмі швидше низький, ніж нормальний. Фахівці радять вживати в їжу темний шоколад з вмістом какао не нижче 70% – це відмінне джерело магнію.

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