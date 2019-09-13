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Ця бюджетна і смачна риба покращує роботу судин

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Смачний оселедець - фото 1
Смачний оселедець / delikateska

Фахівці прийшли до висновку, що для буденного раціону найкориснішою рибою буде оселедець.

Щоб напевно з'ясувати це, вчені провели дослідження, протягом якого добровольці мали щодня з'їдати невелику порцію оселедця. В кінці експерименту фахівці порівняли дані до і після.

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Серед інших змін, в крові добровольців зріс рівень "хорошого холестерину", який підвищує еластичність судин. Це означає, що ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань істотно знизився. Крім того, оселедцевий жир має властивість пригнічувати активність жирових клітин адипоцитів, що підвищує захищеність організму від діабету другого типу. Після регулярного вживання оселедця в плазмі крові піддослідних знизився вміст продуктів окислення – це свідчить про те, що в рибі містяться антиоксиданти.

Як і лосось, оселедець містить велику кількість необхідної організму жирної кислоти Омега 3, вітаміну D, селену і вітаміну B12. А за вартістю оселедець набагато дешевший і доступніший більшості населення. Саме тому його сміливо можна вважати найкориснішою рибою для щоденного раціону.

Користь оселедця - фото 354807
Користь оселедця

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Джерело: facty
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