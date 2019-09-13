Ця бюджетна і смачна риба покращує роботу судин

Фахівці прийшли до висновку, що для буденного раціону найкориснішою рибою буде оселедець.

Щоб напевно з'ясувати це, вчені провели дослідження, протягом якого добровольці мали щодня з'їдати невелику порцію оселедця. В кінці експерименту фахівці порівняли дані до і після.

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Серед інших змін, в крові добровольців зріс рівень "хорошого холестерину", який підвищує еластичність судин. Це означає, що ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань істотно знизився. Крім того, оселедцевий жир має властивість пригнічувати активність жирових клітин адипоцитів, що підвищує захищеність організму від діабету другого типу. Після регулярного вживання оселедця в плазмі крові піддослідних знизився вміст продуктів окислення – це свідчить про те, що в рибі містяться антиоксиданти.

Як і лосось, оселедець містить велику кількість необхідної організму жирної кислоти Омега 3, вітаміну D, селену і вітаміну B12. А за вартістю оселедець набагато дешевший і доступніший більшості населення. Саме тому його сміливо можна вважати найкориснішою рибою для щоденного раціону.

Користь оселедця

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