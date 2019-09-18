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Не лише молоко: продукти, які зміцнюють кістки
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Молоко – безумовно корисне. Однак, медики нагадують: існують й інші продукти, які довели свою здатність зміцнювати кістки і знижувати ризик переломів.
Зелений чай. Вчені встановили, що щоденне вживання 5 чашок зеленого чаю підвищує щільність кісток за три місяці. Вживання 3 чашок зеленого чаю на день ефективно скорочує ризик переломів стегон у жінок і чоловіків за 50.
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Чорнослив. Чорнослив сприяє уповільненню втрати кісткової маси. Вчені рекомендують включати чорнослив в раціон жінок, які вступили в менопаузу. У цей період життя у них кістки слабшають особливо інтенсивно. Експерименти показали, що жінки, які вживають чорнослив, мають вищу мінеральну щільність кісткової тканини.
Сир. Цей продукт відрізняється високим вмістом вітаміну К2, який сприяє зміцненню кісток. Особливо насичені ним такі сорти сирів, як гауда, брі, Едам, чедер, швейцарський.
Апельсини та інші продукти з вітаміном С. Втрата мінералів у кістковій тканині посилюється через нестачу цього вітаміну. В ході випробувань на гризунах з'ясувалося, що вживання м'якоті апельсина допомагає підвищити показники міцності кісток.
Шоколад. Вчені відзначають, що щільність кісткової тканини пов'язана і з рівнем магнію, який зменшується в ній з віком. Магній необхідний для перетворення вітаміну D на його активну форму і для засвоєння кальцію.
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