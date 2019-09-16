Для Овнів – омлет: ідеальний сніданок для всіх знаків Зодіаку

Астрологи стверджують, що правильно підібрана їжа вранці подарує представникам різних знаків Зодіаку енергію і сили. Дізнайтеся, чим варто поласувати вранці саме вам!

Дослідники зоряного неба рекомендують Тельцям, Рибам, Козерогам та іншим знакам зодіакального кола вибирати на сніданок такі продукти:

Овни – вівсянка, омлет, цілозерновий хліб, сир

Тельці – бутерброд з цілозерновий хліба і червоної риби, шинка, вершкове масло, твердий сир

Близнюки – мюслі з молоком, овочі

Раки – каша з фруктами, сир з ягодами

Леви – міцна кава

Діви – омлет з помідорами, овочевий салат з оливковою олією, апельсиновий фреш, круасан

Омлет

Терези – хлібці з джемом, шоколад, кава

Скорпіони – м'ясо, фрукти, горіхи

Стрільці – сендвіч з тунцем, омлет, сир

Козероги – яйця, банани, каші

Водолії – сир, ягоди, фрукти

Риби – млинці, мюслі, кава з молоком

Мюслі

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