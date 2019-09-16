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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Для Овнів – омлет: ідеальний сніданок для всіх знаків Зодіаку

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Корисний сніданок / sportemp

Астрологи стверджують, що правильно підібрана їжа вранці подарує представникам різних знаків Зодіаку енергію і сили. Дізнайтеся, чим варто поласувати вранці саме вам!

Дослідники зоряного неба рекомендують Тельцям, Рибам, Козерогам та іншим знакам зодіакального кола вибирати на сніданок такі продукти:

  • Овни – вівсянка, омлет, цілозерновий хліб, сир
  • Тельці – бутерброд з цілозерновий хліба і червоної риби, шинка, вершкове масло, твердий сир
  • Близнюки – мюслі з молоком, овочі
  • Раки – каша з фруктами, сир з ягодами
  • Леви – міцна кава
  • Діви – омлет з помідорами, овочевий салат з оливковою олією, апельсиновий фреш, круасан
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Омлет
  • Терези – хлібці з джемом, шоколад, кава
  • Скорпіони – м'ясо, фрукти, горіхи
  • Стрільці – сендвіч з тунцем, омлет, сир
  • Козероги – яйця, банани, каші
  • Водолії – сир, ягоди, фрукти
  • Риби – млинці, мюслі, кава з молоком
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Мюслі

Це цікаво: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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