Вам сподобається: що їсти на сніданок, щоб краще мислити

Сніданок є обов'язковою складовою життя будь-якої активної та здорової людини, тому варто звертати уваги на те, Що ж до нього входить. Медики розповіли, як смачно поснідати, щоб активізувати роботу мозку.

Японські дослідники вирішили визначити, як різні продукти на сніданок впливають на мозкову діяльність. Виявилось, що улюблений літній смаколик дітей та дорослих є найвдалішим варіантом для старту дня. Науковці вважають, що ранкова трапеза у вигляді морозива покращує продуктивність мозку. Це все відбувається через те, що в організм потрапляє холодний та солодкий десерт.

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Це підтвердили дослідження за участю двох команд добровольців, одна з яких снідала традиційними продуктами, а інша – морозивом. Виявилось, що саме друга команда проявляла більший рівень кмітливості та швидше мислила.

Річ у тому, що холодний смаколик активізує у мозку людей альфа-хвилі з великою амплітудою, що змушує покращувати концентрацію та увагу. Тому й процес мислення пришвидшується.

Ідеальний початок дня - сніданок з морозивом

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