Не лише купити, а й просто подивитися: росіянам обмежили доступ до презентації Apple

Санкції проти Росії безпосередньо впливають на життя населення країни. Так, Apple не лише пішла з країни-агресорки. Вона ще й не дозволила місцевому населенню дивитися свою презентацію, яка відбудеться 8 березня.

Як розповідає портал ITC, для росіян буде недоступна онлайн-трансляція новенького iPhone SE (2022).

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Так, уже об 20:00 Apple покаже свої новинки: iPhone SE (2022), Mac mini, а також бюджетний монітор. Але, як виявилося, росіянам подивитися її не вийде.

Користувачі мережі поскаржилися на те, що онлайн-трансляція на YouTube для них недоступна. На сайті, до слова, у прямому ефірі глянути презентацію гаджетів Apple мешканцям країни-агресорки теж не вийде.

Зазначимо, що:

Apple через санкції призупинила всі продажі продукції в Росії.

Це ще не все: Apple Pay не працює для тих банків, на які накладені санкції.

Також "яблучна" компанія обмежила доступ до інших послуг для користувачів країни-агресорки.

Завантажити з App Store також неможливо додатки RT News і Sputnik News пропагандистських ЗМІ.

Раніше ж ми розповідали, як в нещодавньому тесті Samsung Galaxy S22 Ultra техноблогер Зак Нільсен відправив російський воєнний корабель у відомому усім нам напрямку. Відповідне повідомлення блогер написав на смартфоні, демонструючи у дії оновлений S Pen.

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