Блогер послав російський корабель у відомому напрямку під час огляду Galaxy S22 Ultra

Нам завжди дуже подобалися огляди техноблогера JerryRigEverything. Він влаштовує гаджетам справжні перевірки на міцність. А в нещодавньому тесті Samsung Galaxy S22 Ultra відправив російський воєнний корабель у відомому усім нам напрямку.

Якщо раніше нас цікавило, як смартфони справляються з тестами на живучість, то зараз усе це відійшло на другий, якщо не на третій план. Але блогер JerryRigEverything вирішив не лише перевірити гаджет, а й підтримати Україну.

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В огляді Samsung Galaxy S22 Ultra він послав російський воєнний корабель н***й. Відповідне повідомлення блогер написав на смартфоні, демонструючи у дії оновлений S Pen.

Русский военный корабль, иди н***й. Snake island 2022, – написав на екрані він.

Що стосується самого смартфона, то він, як і властиво флагманським гаджетам 2022 року, впевнено пройшов усі випробування. Зламати його оглядачеві не вдалося, як і не вдасться це зробити окупантам з нами. Слава Україні!

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