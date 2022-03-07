Nissan зупиняє виробництво і продаж автомобілів у Росії

Японська автомобільна компанія Nissan вирішила зупинити свій завод в Росії через вторгнення РФ в Україну. Йдеться і про припинення продажу авто.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

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"Щодо наших російських операцій, Nissan призупинив експорт автомобілів до Росії і очікує, що незабаром виробництво на нашому заводі в Санкт-Петербурзі припиниться", – йдеться у повідомленні.

Петербурзький завод Nissan за підсумками 2021 року випустив 45 040 автомобілів, що на 17% більше у порівнянні з попереднім роком. З листопада минулого року підприємство працювало у дві зміни. Чисельність працівників заводу становила близько 2000 осіб.

Крім того, компанія створює фонд у розмірі 2,5 мільйони євро для подолання гуманітарної кризи в Україні. Зокрема, через цей фонд Nissan передасть 1 мільйон євро Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям для гуманітарної підтримки потерпілих у результаті війни.

Nissan зупиняє виробництво і продаж автомобілів у Росії

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