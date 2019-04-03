Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Науковці пояснили, що впливає на ваш рівень довіри

  • 7
На ваш рівень довіри безпосередньо впливає настрій - фото 1
На ваш рівень довіри безпосередньо впливає настрій / Dixa

Як виявилося, поганий настрій зменшує схильність довіряти іншим людям, навіть якщо вони не причетні до причин вашого негативного емоційного стану. До такого висновку дійшла група науковців Цюрихського й Амстердамського університетів.

У рамках проекту вчені вивчали, якою мірою випадкові події можуть впливати на поведінку людини в суспільстві і на її готовність довіряти іншим людям. Вони виявили, що поганий настрій знижує рівень довіри до оточуючих.

І ще: Як підняти настрій за кілька хвилин: дієвий метод

Вчені організували експеримент, в якому був використаний "метод загрози шоком" – провокування тривожного стану за допомогою погроз електрошокером. У подібному стані напруги добровольці повинні були приймати рішення про розпорядження фінансами. Аналогічне рішення мали прийняти й ті, кого не лякали шокером. У результаті фахівці встановили: коли учасники відчували поганий настрій через тяжкі для них тести з електрошокером, вони значно частіше відмовляли в грошовій позиці через недовіру до позичальника.

Поганий настрій впливає на рівень довіри - фото 318673
Поганий настрій впливає на рівень довіри / imupro

У свою чергу дослідження мозкової активності за допомогою МРТ показало, що в стані психологічного негативу у людей ділянки їхнього мозку, залучені до ухвалення рішень, що стосуються довіри, виявлялися суттєво пригніченими.

"Це переконливо демонструє, що негативні емоції можуть істотно впливати на нашу суспільну взаємодію, і особливо на те, наскільки сильно ми схильні довіряти іншим", – резюмували автори роботи.

Читайте також: Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • Вчора, 12:16
  • 1174
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 624
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1364807
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука