Науковці пояснили, що впливає на ваш рівень довіри

Як виявилося, поганий настрій зменшує схильність довіряти іншим людям, навіть якщо вони не причетні до причин вашого негативного емоційного стану. До такого висновку дійшла група науковців Цюрихського й Амстердамського університетів.

У рамках проекту вчені вивчали, якою мірою випадкові події можуть впливати на поведінку людини в суспільстві і на її готовність довіряти іншим людям. Вони виявили, що поганий настрій знижує рівень довіри до оточуючих.

І ще: Як підняти настрій за кілька хвилин: дієвий метод

Вчені організували експеримент, в якому був використаний "метод загрози шоком" – провокування тривожного стану за допомогою погроз електрошокером. У подібному стані напруги добровольці повинні були приймати рішення про розпорядження фінансами. Аналогічне рішення мали прийняти й ті, кого не лякали шокером. У результаті фахівці встановили: коли учасники відчували поганий настрій через тяжкі для них тести з електрошокером, вони значно частіше відмовляли в грошовій позиці через недовіру до позичальника.

Поганий настрій впливає на рівень довіри / imupro

У свою чергу дослідження мозкової активності за допомогою МРТ показало, що в стані психологічного негативу у людей ділянки їхнього мозку, залучені до ухвалення рішень, що стосуються довіри, виявлялися суттєво пригніченими.

"Це переконливо демонструє, що негативні емоції можуть істотно впливати на нашу суспільну взаємодію, і особливо на те, наскільки сильно ми схильні довіряти іншим", – резюмували автори роботи.

Читайте також: Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків