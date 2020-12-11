Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Британець знайшов таємні сходи на кухні і злякав мережу (відео)

  • 2
Чорний хід сховали на кухні - фото 1
Чорний хід сховали на кухні

Хлопець шукав квартиру у Лондоні, але натрапив на помешкання з таємничими сходами прямо на кухні. Такого архітектурного прийому не очікував ніхто!

Британець Джеймі Вілкс переглядав чергову квартиру для оренди, коли виявив таємний вихід прямісінько посеред кухні. На перший погляд, кімната виглядала цілком звичайною, аж поки хлопець не вирішив відкрити маленьку кухонну шафу. За дверцятами ховався далеко не посуд, а приховані сходи. Ними можна спуститись на задній двір будинку.

І ще: Як креативно використати старий телевізор: лайфхак з мережі

Джеймі не міг не зняти на відео знахідку і зазначив, що навряд чи зможе коли-небудь припинити думати про такий чорний хід. І не його одного здивувало таке дизайнерське рішення, адже за короткий час ролик зібрав понад 300 тисяч лайків та 5 мільйонів переглядів! Тепер коментатори не можуть визначити, чи це креативно, чи моторошно.

Читайте також: Коли провів карантин з користю: чоловік сам збудував крутий гараж (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 грудня, 11:18
  • 612
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 394
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2704861
Загрузка...
Новини