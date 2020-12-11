Британець знайшов таємні сходи на кухні і злякав мережу (відео)

Хлопець шукав квартиру у Лондоні, але натрапив на помешкання з таємничими сходами прямо на кухні. Такого архітектурного прийому не очікував ніхто!

Британець Джеймі Вілкс переглядав чергову квартиру для оренди, коли виявив таємний вихід прямісінько посеред кухні. На перший погляд, кімната виглядала цілком звичайною, аж поки хлопець не вирішив відкрити маленьку кухонну шафу. За дверцятами ховався далеко не посуд, а приховані сходи. Ними можна спуститись на задній двір будинку.

І ще: Як креативно використати старий телевізор: лайфхак з мережі

Джеймі не міг не зняти на відео знахідку і зазначив, що навряд чи зможе коли-небудь припинити думати про такий чорний хід. І не його одного здивувало таке дизайнерське рішення, адже за короткий час ролик зібрав понад 300 тисяч лайків та 5 мільйонів переглядів! Тепер коментатори не можуть визначити, чи це креативно, чи моторошно.

Viewed a flat today and I don’t think I’ll ever be able to stop thinking about the back door... pic.twitter.com/uscUF7pLH9 — Jamie Wilkes (@jamwilkes) December 8, 2020

Читайте також: Коли провів карантин з користю: чоловік сам збудував крутий гараж (фото)