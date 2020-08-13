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Не Instagram: експерти назвали найпопулярніші додатки у світі

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Додатки - фото 1
Додатки / envybox

Sensor Tower опублікувала 10 найбільш завантажуваних мобільних додатків у світі за липень 2020 року. Згідно зі звітом Douyin, TikTok займає перше місце по завантаженню неігрових додатків у світі!

TikTok завантажили більше 65,2 мільйона разів, що на 21,4% більше, ніж за той самий період 2019 року. Цікаво, що США є ринком з найбільшим обсягом завантажень цього місяця. Тільки на США припадає 9,7% від загального числа завантажень, за ними слідом йде Індонезія з 8,5%.

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На другому місці Facebook з 53,6 мільйона завантажень. Ця програма має 23,1% завантажень з Індії, а 9,1% завантажень з Індонезії. Три інших додатки в п'ятірці лідерів це Zoom, Instagram і WhatsApp.

Після того, як 29 червня TikTok був видалений з індійських App Store і Google Play, Snack Video вперше увійшов в десятку кращих світових завантажень мобільних додатків.

Не Instagram: експерти назвали найпопулярніші додатки у світі - фото 420252

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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