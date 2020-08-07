Чи варто оновлюватися: потужність iMac нового покоління порівняли з попередником

Незабаром після анонсу оновленої серії комп'ютерів Apple iMac новинки вже пройшли практичне тестування у популярному бенчмарку. Зокрема, стали відомі результати випробувань найбільш доступної моделі 27-дюймової лінійки на базі шестиядерних Intel Core i5 десятого покоління.

Завдяки апаратному апгрейду моноблок iMac суттєво випередив свого попередника по продуктивності.

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У бенчмарку Geekbench 5 новий iMac набрав 1090 балів в одноядерній дисципліні і 5688 балів при залученні всіх ядер CPU. Результати моделі попереднього покоління на 6% і 20% менші відповідно – 1027 і 4746 "папуг" в аналогічних сценаріях.

При вимірі продуктивності графічного адаптера (AMD Radeon Pro 5300 з 4 ГБ відеопам'яті GDDR6) новинка обійшла попередника з графікою Radeon Pro 570X на 26,5% у тесті Metal, а в OpenCL збільшила відрив до 30,1%. Крім того, моноблоку вдалося обійти і продуктивнішу торішню модель з графічним адаптером Radeon Pro 570X.

У максимальній конфігурації новий 27-дюймовий iMac комплектується процесором Intel Core i9 і 16-гігабайтним графічним адаптером Radeon Pro 5700 XT, а максимальний обсяг оперативної пам'яті може досягати 128 ГБ. Правда, як з'ясувалося, за останню опцію доведеться доплатити суму, яку можна порівняти з покупкою ще одного "яблучного" моноблока.

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