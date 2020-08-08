AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року

На базі цього процесора працює більшість флагманів 2020 року

Розробники бенчмарку AnTuTu підбили своєрідні підсумки тестування мобільних процесорів перших шести місяців поточного року. Спойлер: усі й так знають, який мобільний процесор – найпотужніший.

Для чистоти експерименту в розрахунок йшли тільки оцінки самого CPU і графічного чипа без врахування впливу оперативної пам'яті, накопичувача й інших "відволікаючих чинників".

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Верхній рядок рейтингу мобільних процесорів посів восьмиядерний Snapdragon 865, який набрав 401 108 балів, з яких 182 123 і 218 985 "папуг" припали на CPU і графічний прискорювач відповідно. Крім того, флагман Qualcomm став єдиним чипом у списку, який подолав рубіж у 400 000 балів.

Другу позицію посів MediaTek Dimensity 1000+ із загальним результатом у 341 714 балів, а замикає трійку лідерів торішній Snapdragon 855 Plus, який "вибив" в AnTuTu 327 796 віртуальних одиниць.

Далі йдуть HUAWEI Kirin 990 (307 979) і Qualcomm Snapdragon 855 (307 662). У ТОП 10 також увійшли мобільні платформи HUAWEI Kirin 990, Kirin 980, Kirin 985 5G, MediaTek Dimensity 1000L і Dimensity 820, який замикає рейтинг з показником 249 151 бал.

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