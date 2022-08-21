Не фотошоп: зваблива тренерка Ана Чері похизувалась формами на відео – 18+

Відома фітнес-тренерка Ана Чері вкотре підтвердила, що її фігура - результат роботи у спортзалі, а не фотошоп. І після ефектного відео фітоняшки у крихітному бікіні навряд чи хтось зможе посперечатись з цим.

36-річна американська фітнес-модель та тренерка Ана Чер активно працює не тільки у залі, а й в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів підписників. І це не дивно, оскільки красуня регулярно надихає працювати над своїм тілом і обожнює ділитись пікантним контентом, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стало і свіже відео Чері, на якому вона позує в яскравому звабливому купальнику, що особливо підкреслює її форми. Зараз дівчина відпочиває на Гаваях, тож і контенту в бікіні побільшало. Але ролик неабияк розбурхав фанатів, адже всі підозри хейтерів про любов до фотошопу розвіяно. Тож не дивно, що допис зібрав понад 108 тисяч вподобайок та більше як тисячу коментарів.

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