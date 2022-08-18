До і після: фітоняшка показала, що ховається за ідеальними фото

Фітнес-тренерка звернула увагу на те, що чимало дівчат прагнуть завжди бути "у формі" та надто зациклюються на не надто реалістичних кадрах в соцмережах. Тому вона на власному прикладі показала, як за кілька секунд може змінитись фігура.

Онлайн-тренерка Моллі Ава з англійського міста Солсбері активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 68 тисяч прихильників. Британка прагне показати своїм підписникам, що вона красиві у будь-якому вигляді. Для цього вона регулярно публікує колажі у стилі "до і після" з різницею у кілька секунд, пише Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стала і нова серія фото, на яких дівчина позує у спортивному костюмі. Спершу вона обирає найкращий ракурс, а тоді повністю розслабляється, демонструючи, як легко фігура може змінюватись через вдалу чи не надто позу.

Просто нагадування, що вам не потрібно позувати, підтягувати шорти і напружуватись, щоб бути красивою. Ваше тіло так само гідне, прекрасне та неймовірне, як би ви не стояли, якими б не були ситими чи як високо не сиділо ваше вбрання. Пам'ятайте, що соцмережі є лише кадром, і люди не мають плоских напружених животів 24/7. Будьте добрими до себе, – наголошує Моллі.

instagram.com/mollyavafit

instagram.com/mollyavafit

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