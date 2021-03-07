Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться

У будь-яких відносинах присутні сварки, які іноді виникають на рівному місці або через відмінності у поглядах. Однак буває й так, що кількість сварок в парі зашкалює і це веде до погіршення відносин і навіть розриву.

Робіть паузу

Під час сварки, коли зростає агресія і емоції, важко правильно обробити свої думки і сформулювати те, що ви хочете сказати. Зробіть паузу, перерву, перш ніж висловити те, що ви думаєте. Це вбереже від негативу. Найважливіше – це дозволить не погіршити ситуацію.

І ще: Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"

Лягати спати в гніві – нормально

Психологи стверджують, що поширена думка про те, що не можна лягати спати в гніві – не правильна. Іноді потрібно розійтися в різні кути будинку або навіть поспати на окремих ліжках. Це допоможе кожному обміркувати сварку і сказані слова. Такий спосіб дозволяє очистити свої думки і переконатися, що партнери готові продовжити спілкування в конструктивнішій манері.

Шукайте гумор

Гарне почуття гумору в складних ситуаціях дуже рятує. А застосування гумору в сварках допомагає швидко вийти з конфлікту, знизити накал емоцій і навіть вирішити проблему кардинально.

Уникайте цифрових битв

Будь-який текст в месенджерах може бути неправильно витлумачений і може ввести в оману, тому що він позбавлений емоційного підтексту. Як швидкий засіб комунікації, письмові повідомлення зручні. А ось для тривалого спілкування і обговорення проблеми – категорично ні. Якщо немає можливості поговорити в реалі – використовуйте хоча б відеочат

Говоріть "я", а не "ти"

У будь-якій сварці чи з'ясуванні відносин сказати "мені боляче" або "я засмучений" замість "ти винен" або "це твоя вина" дозволить прийти до продуктивнішої розмови. Вам же потрібно обговорити проблему і ваші почуття, а не вилити звинувачення на іншу людину. Такий підхід допомагає встановити міцніше партнерство і здорові відносини.

Читайте також: Учені назвали фактор, який впливає на нашу гордість та самовпевненість