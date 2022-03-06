"Не для такого діла ми купували рейки": в Укрзалізниці виготовляють протитанкових їжаків

В Укрзалізниці продовжують підтримувати наших військових. Так, у відомстві наголосили, що перетворюють залізничні колії на протитанкових їжаків. Це, до слова, надзвичайно корисний метод стримування агресора.

На своєму фейсбуці Укрзалізниця уже відзвітувала, скільки протитанкових їжаків їм вдалося виготовити.

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Ми продовжуємо виробляти #залізних_їжачків і роздавати їх у хороші руки. Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну. Переможемо – відбудуємо!, – повідомляється у відомстві.

В Укрзалізниці закликають якомога швидше розбирати своїх "їжачків". Вони, до слова, надзвичайно сильно не люблять танки російських окупантів.

Ловіть номер телефона координатора, який займається протитанковими їжаками в Укрзалізниці, – + 38 068 380 83 57 Павло Анатолійович.

Раніше ми розповідали, що на тлі повномасштабної війни Росії проти України триває загальна евакуація зі східних областей у напрямку західного кордону з Польщею. Через такий наплив залізничний вокзал Львова не справляється з шаленим пасажиропотоком. Тож в Укрзалізниці повідомили, що потяги компанії, які прямують у львівському напрямку, тимчасово зупинятиметься на іншій станції. Причиною цього є заповнення головного вокзалу у Львові.

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