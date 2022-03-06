Потяги у напрямку Львова тимчасово зупинятимуться на іншій станції

На тлі повномасштабної війни Росії проти України триває загальна евакуація зі східних областей у напрямку західного кордону з Польщею. Через такий наплив залізничний вокзал Львова не справляється з шаленим пасажиропотоком.

Тож в Укрзалізниці повідомили, що потяги компанії, які прямують у львівському напрямку, тимчасово зупинятиметься на іншій станції. Причиною цього є заповнення головного вокзалу у Львові.

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Йдеться про станцію "Підзамче". Саме на ній пріоритетно Укрзалізниця зупинятиме поїзди для більш рівномірного та безпечного розподілу пасажирів.

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