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Не для слабкодухих: фото дівчат з почуттям гумору, які змушують замислитись

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Дівчата показують свої кумедні фото - фото 1
Дівчата показують свої кумедні фото / Bored Panda

Ці дівчата вирішили зламати стереотип про те, що красиві жінки завжди є красивими. А все тому, що їхнє почуття гумору змушує їх показувати себе не з найкращих ракурсів. Попереджаємо, що після перегляду цих фото ваше життя вже не буде таким, як раніше.

У соцмережах так багато надто ідеальним та неприродних знімків красивих дівчат, що ці представниці прекрасної статі вирішили додати трохи гумору та чесності. Вони не лише не сприймають себе надто серйозно, а й не соромляться демонструвати свої недоліки. Готові побачити щось нетипове для соцмереж?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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