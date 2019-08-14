Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок

П'ятдесятирічна японка Саюрі Озакі стала популярною в мережі через косплей школярок. Жінка публікує на своїй сторінці в Instagram фото в сексуальних образах юних героїнь.

У липні 2019 року Озакі виповнилося 50 років. Жінка ніколи не була професійною моделлю, але захоплюється косплеєм школярок. Так, японка знімається в сексуальних коротких нарядах, демонструючи стрункі довгі ноги. Також відомо, що вона не вдавалася до пластичної хірургії.

Це цікаво: Блогерка перехитрила шантажиста, який роздобув її голе фото

Озакі позує в яскравих коротких сукнях і нарядах, як у героїнь японського аніме. На сторінку "вічно молодої" косплеєрки підписалося майже 20 тисячі осіб. Озакі за професією комік, вона виступає в дуеті зі своїм чоловіком.

Читайте також: Сексуальна гравець у покер заінтригувала гарячим фото (18+)