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Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок

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Японка Саюрі Озакі - фото 1
Японка Саюрі Озакі / instagram

П'ятдесятирічна японка Саюрі Озакі стала популярною в мережі через косплей школярок. Жінка публікує на своїй сторінці в Instagram фото в сексуальних образах юних героїнь.

У липні 2019 року Озакі виповнилося 50 років. Жінка ніколи не була професійною моделлю, але захоплюється косплеєм школярок. Так, японка знімається в сексуальних коротких нарядах, демонструючи стрункі довгі ноги. Також відомо, що вона не вдавалася до пластичної хірургії.

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Озакі позує в яскравих коротких сукнях і нарядах, як у героїнь японського аніме. На сторінку "вічно молодої" косплеєрки підписалося майже 20 тисячі осіб. Озакі за професією комік, вона виступає в дуеті зі своїм чоловіком.

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347711

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347712

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347713

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347714

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347715

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347716

Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок - фото 347717

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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