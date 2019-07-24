На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не дають забути колишніх: науковці вразили заявою про протизаплідні пігулки
-
- 81
Якщо ви пам'ятаєте про минулі стосунки тільки хороше, пережити розрив катастрофічно важко. У результаті може виникнути неабияке бажання відновити спілкування з колишнім, а то й більше. Тепер ми знаємо, що може штовхати жінок на такі вчинки.
Оральні контрацептиви впливають на пам'ять: жінки, котрі приймають протизаплідні таблетки, пам'ятають хороші моменти і забувають про погані. До такого висновку прийшли канадські психологи.
І ще: Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
У дослідженні брали участь 58 жінок, котрі приймають таблетки, 40 жінок, що використовують інші методи контрацепції, а також 37 чоловіків.
Учасників запитували про події з життя, що торкнулися їх почуття. Їм потрібно було перерахувати якомога більше емоційно насичених епізодів і згадати подробиці: де, з ким, коли відбувалася та чи інша ситуація. Той же тест повторили через тиждень.
Жінки, котрі приймають оральні контрацептиви, згадали більше хороших подій з недавнього минулого, ніж учасниці контрольної групи та чоловіки. Побічних ефектів, які стосувалися довгострокової пам'яті вчені не спостерігали.
Читайте також: Цей тип жінок може ніколи не досягти оргазму
-
22:53Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?
-
22:22Ці популярні напої негативно впливають на міцність кісток
-
21:51Новий MacBook Pro стане найдорожчим ноутбуком Apple
-
21:23Електричний Volkswagen встановить рекорд "Дороги 99 поворотів"
-
21:0025 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:48Не дають забути колишніх: науковці вразили заявою про протизаплідні пігулки
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
19:54У Швеції відкрилася виставка гидотної їжі
-
19:44Захмарні цифри: хто з зірок Instagram заробляє найбільше
-
19:24У Токіо показали олімпійські медалі зі старих телефонів
-
19:15Над вулканом в Індонезії побачили казкові хмари: фото
-
18:52Учені з'ясували, як зробити несмішний жарт смішним
-
18:45Розкішна Хайді Клум показала фанатам сідниці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Названо найдорожчу країну Європи
-
18:1055-річна зірка серіалу ДРУЗІ похизувалась стрункою фігурою в купальнику
-
18:00Гороскоп на 25 липня 2019: Леви та Діви нарешті приділять час собі
-
17:53Xiaomi створила новий додаток для відстеження стану здоров'я
-
17:45Люки в Оклахомі вразили користувачів, і ось чому (фото)
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
17:24Ці продукти допоможуть наростити м'язову масу
-
17:12Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ
-
16:56Максимум задоволення: McLaren побудує відкритий суперкар
-
16:45Руда бестія: модель Victoria's Secret знялась у провокативному відео (18+)
-
22:53Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
14:00Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото
-
12:10Максимальна економія: як витрачати у 2-3 рази менше
-
10:55Ви будете шоковані: відомий кулінар пояснив, як правильно їсти кукурудзу
-
10:00Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2)
-
07:15Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека
- 23 липня
-
21:45Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
-
18:33Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
-
16:51Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
-
14:12Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону
-
12:155 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
10:15Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
-
09:26Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори
-
07:15Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі
- 22 липня
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
-
15:30ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?
-
13:30Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля
-
11:27Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа
-
09:30Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували
-
07:15Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 21 липня
-
22:03ЕКЗИТ-ПОЛ 2019: результати голосування, які партії проходять у парламент