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Не дають забути колишніх: науковці вразили заявою про протизаплідні пігулки

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Учені рекомендують не зловживати протизаплідними пігулками - фото 1
Учені рекомендують не зловживати протизаплідними пігулками

Якщо ви пам'ятаєте про минулі стосунки тільки хороше, пережити розрив катастрофічно важко. У результаті може виникнути неабияке бажання відновити спілкування з колишнім, а то й більше. Тепер ми знаємо, що може штовхати жінок на такі вчинки.

Оральні контрацептиви впливають на пам'ять: жінки, котрі приймають протизаплідні таблетки, пам'ятають хороші моменти і забувають про погані. До такого висновку прийшли канадські психологи.

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У дослідженні брали участь 58 жінок, котрі приймають таблетки, 40 жінок, що використовують інші методи контрацепції, а також 37 чоловіків.

Учасників запитували про події з життя, що торкнулися їх почуття. Їм потрібно було перерахувати якомога більше емоційно насичених епізодів і згадати подробиці: де, з ким, коли відбувалася та чи інша ситуація. Той же тест повторили через тиждень.

Протизаплідні пігулки змушують повертатися до колишніх - фото 343364
Протизаплідні пігулки змушують повертатися до колишніх

Жінки, котрі приймають оральні контрацептиви, згадали більше хороших подій з недавнього минулого, ніж учасниці контрольної групи та чоловіки. Побічних ефектів, які стосувалися довгострокової пам'яті вчені не спостерігали.

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Джерело: sagepub
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