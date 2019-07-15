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Цей тип жінок може ніколи не досягти оргазму
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Існує тисяча й одна причина, через яку ваша кохана не може досягнути максимальної насолоди під час сексу. Цього разу ми розповімо про одну з них. Спойлер – вашої вини тут майже нема.
Нове дослідження вчених з Університету Квінсленда (Австралія) показало: якщо ваша кохана вважає, що ви повинні притримувати перед нею двері, допомагати одягати пальто і, боронь боже, носити її сумочку тільки з тієї простої причини, що народилися чоловіком, то їй значно складніше досягти оргазму, ніж жінці з феміністськими поглядами.
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Взаємозв'язок між цими, здавалося б, далекими поняттями вчені вбачають у тому, що чим вищі вимоги пред'являє жінка, тим менше вона задоволена партнером у цілому і сексом зокрема. Керівник дослідження Емілі Харріс і її колеги провели експеримент. У ньому взяли участь 662 жінки, котрі перебувають у стосунках з чоловіками.
Учені опитали кожну про її погляди на те, чи повинна жінка залежати від чоловіка та чи повинен чоловік піклуватися про жінку. З'ясувалося, що жінки, які дотримуються традиційних поглядів на стосунки, вважають, що жінка повинна бути пасивною, а чоловік повинен домінувати. Тому відповідальність за свій оргазм такі жінки покладають винятково на чоловіка, роблять висновок вчені. І, як результат, отримують значно менше задоволення від сексу. До того ж пасивні жінки рідше говорять чоловікам про свої бажання та вподобання в ліжку.
Також у таких парах жінки частіше сприймають секс як обов'язок і повинність, а не процес, який приносить задоволення обом.
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