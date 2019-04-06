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Не цигарки та спиртне: вчені розповіли, що негативно впливає на здоров'я

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Науковці наголошують на правильному раціоні - фото 1
Науковці наголошують на правильному раціоні

Інститут показників і оцінки здоров'я в Сіетлі провів дослідження і з'ясував, що ж вкрай негативно впливає на стан нашого здоров'я. Виявилося, що це зовсім не куріння та зловживання алкоголем.

Науковці з'ясували, що саме нездоровий раціон – основна причина 11 мільйонів передчасних смертей. Зауважимо, що це більше, ніж помирає від куріння (8 мільйонів).

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Хоча проблема, визнаються вчені, не стільки в тому, що люди споживають багато цукру та трансжирів, а в тому, що вони практично не їдять здорової їжі – овочів, фруктів, горіхів і бобових.

Основними причинами передчасних смертей, пов'язаних з харчуванням, є серцеві напади й інсульти. А першопричиною цього є надлишок солі, який веде до підвищення артеріального тиску. Сіль також може впливати на серце і кровоносні судини безпосередньо, що призводить до серцевої недостатності. Також поширеними причинами передчасних смертей є рак і діабет 2 типу.

Саме нездорова їжа – першопричина передчасних смертей - фото 319317
Саме нездорова їжа – першопричина передчасних смертей / NBC News

Дослідники стверджують, що жодна з сучасних країн не харчується правильно. Навіть лідери у цьому питанні – середземноморські держави. Хоча саме в цьому регіоні зафіксовано найнижчий рівень смертності від неправильного харчування – 89 випадків на 100 тисяч осіб. Найвищий показник в Узбекистані – 892 випадки смерті на 100 тисяч чоловік.

За словами вчених, щоб виправити статистику, потрібно перш за все популяризувати здорове харчування, а не намагатися довести шкідливість цукру, солі та жиру. Більш здорова їжа здатна запобігти одній з п'яти смертей у світі.

Покращити роботу серця та знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань можуть цільні зерна, фрукти і овочі.

У Великобританії ведеться кампанія, спрямована на збільшення в раціоні частки овочів і фруктів. Вона називається "П'ять на день" і передбачає щоденне вживання в їжу щонайменше п'яти порцій фруктів і овочів. Однак у бідних країнах така дієта "з'їдала" б 52% середнього сімейного прибутку.

Люди можуть вибирати здоровий спосіб життя, якщо у них буде достатньо інформації і достатньо коштів для цього. Але якщо магазини будуть продавати шкідливі продукти по акції "два за ціною одного", то всі доводи виявляться марні, – попереджає викладач Кембриджського університету Нита Форухі. – Вкрай необхідні недорогі варіанти їжі, корисні для здоров'я.

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Джерело: The Guardian
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