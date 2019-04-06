Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Це популярний напій пришвидшує обмін речовин

  • 17
Кава прискорює метаболізм - фото 1
Кава прискорює метаболізм

Науковці розповіли, що один із найпопулярніших напоїв серед людей по всьому світу здатен не лише додати енергії, а й допомагає схуднути. З цього справді варто починати свій день, але в міру!

Науковці з Північно-західного університету під керівництвом Мерилін Корнеліс виявили, що улюблений ранковий напій не лише допомагає прокинутись, а прискорює обмін речовин. За словами учених, їм вдалось виявити нові способи впливу кави на здоров'я.

І ще: Не допомагають: науковці поставили хрест на солодощах

Варто відзначити, що напої з кофеїном впливають на зміни у кількох системах організму, тому можуть мати не лише позитивний, а й негативний вплив.

Кава прискорює метаболізм - фото 319227
Кава прискорює метаболізм

Це підтвердило дослідження за участю 47 добровольців, які на місяць відмовитись від кави, а потім місяць вживали по 4 горня на день. Згодом норма збільшилась удвічі – до 8 горнят. Під час усього експерименту у піддослідний брали аналізи крові, що показало, що кава впливає на рівні 115 метаболітів.

"Збільшення споживання кави за період у два місяці, ймовірно, призводить до появи стресу, який викликає зменшення метаболітів в цій системі. Можливо, що мова йде про адаптацію організму до звичного рівня стресу", – пояснюють науковці.

Додамо, що метаболіти – це речовини, які виникають у процесі проміжного обміну в тканинах, клітинах та органах.

Кава прискорює метаболізм - фото 319228
Кава прискорює метаболізм

Читайте також: Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1290
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 798
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 1059
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа