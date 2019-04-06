Це популярний напій пришвидшує обмін речовин

Науковці розповіли, що один із найпопулярніших напоїв серед людей по всьому світу здатен не лише додати енергії, а й допомагає схуднути. З цього справді варто починати свій день, але в міру!

Науковці з Північно-західного університету під керівництвом Мерилін Корнеліс виявили, що улюблений ранковий напій не лише допомагає прокинутись, а прискорює обмін речовин. За словами учених, їм вдалось виявити нові способи впливу кави на здоров'я.

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Варто відзначити, що напої з кофеїном впливають на зміни у кількох системах організму, тому можуть мати не лише позитивний, а й негативний вплив.

Кава прискорює метаболізм

Це підтвердило дослідження за участю 47 добровольців, які на місяць відмовитись від кави, а потім місяць вживали по 4 горня на день. Згодом норма збільшилась удвічі – до 8 горнят. Під час усього експерименту у піддослідний брали аналізи крові, що показало, що кава впливає на рівні 115 метаболітів.

"Збільшення споживання кави за період у два місяці, ймовірно, призводить до появи стресу, який викликає зменшення метаболітів в цій системі. Можливо, що мова йде про адаптацію організму до звичного рівня стресу", – пояснюють науковці.

Додамо, що метаболіти – це речовини, які виникають у процесі проміжного обміну в тканинах, клітинах та органах.

Кава прискорює метаболізм

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