20 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання

Самопізнання є дуже важливим задля досягнення успіху. Тому важливо знайомитись не лише зі світом, а й з собою. Зібрали 20 питань, на які варто відповісти, щоб наблизитись до усвідомлення своїх реальних потреб і бажань.

Кожна людина має свій життєвий шлях, тому важко визначити ідеальну формулу досягнення успіху. Але є одна спільна річ, яка важлива для всіх – розуміння себе та власних бажань.

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Комусь для такої життєвої мудрості потрібні роки перешкод, комусь – досвід, а для когось власне "я" залишається загадкою та десятки років. Тому, щоб ніхто не втрачав час, зібрали 20 питань, які варто поставити самому собі.

Важливо: не витрачайте багато часу на відповіді, адже правильною буде та, яка першою спала на думку. Також тут нема неправильних відповідей і кожен інтерпретує їх по-своєму.

20 питань для пізнавання себе:

Що я вмію робити добре? Що у мене вдається доволі непогано? Що я роблю погано? Від чого я втомлююсь? Що для мене найважливіше у житті? Хто для мене є найважливішими у житті? Яким другом я хочу бути? Скільки годин сну мені потрібно кожного дня? Що змушує мене дратуватись? Що мене заспокоює? Що для мене означає успіх? До якого типу працівників я можу віднести себе? Як я хочу виглядати для оточення? Що змушує мене сумувати? Що робить мене щасливим? Що змушує мене злитись? Якою людиною я хочу бути? Якої я про себе думки? Що я найбільше ціную в житті? Чого я боюсь?

І що тепер? Далі починається вже практика: працюйте над тим, що приносить вам радість, а також спробуйте зменшити кількість всього, що викликає сум та неприємні емоції. Звісно ж, це займе певний час, але дозволить почуватись щасливою та успішною людиною.

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