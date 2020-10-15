На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
20 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
- 17
Самопізнання є дуже важливим задля досягнення успіху. Тому важливо знайомитись не лише зі світом, а й з собою. Зібрали 20 питань, на які варто відповісти, щоб наблизитись до усвідомлення своїх реальних потреб і бажань.
Кожна людина має свій життєвий шлях, тому важко визначити ідеальну формулу досягнення успіху. Але є одна спільна річ, яка важлива для всіх – розуміння себе та власних бажань.
І ще: Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
Комусь для такої життєвої мудрості потрібні роки перешкод, комусь – досвід, а для когось власне "я" залишається загадкою та десятки років. Тому, щоб ніхто не втрачав час, зібрали 20 питань, які варто поставити самому собі.
Важливо: не витрачайте багато часу на відповіді, адже правильною буде та, яка першою спала на думку. Також тут нема неправильних відповідей і кожен інтерпретує їх по-своєму.
20 питань для пізнавання себе:
- Що я вмію робити добре?
- Що у мене вдається доволі непогано?
- Що я роблю погано?
- Від чого я втомлююсь?
- Що для мене найважливіше у житті?
- Хто для мене є найважливішими у житті?
- Яким другом я хочу бути?
- Скільки годин сну мені потрібно кожного дня?
- Що змушує мене дратуватись?
- Що мене заспокоює?
- Що для мене означає успіх?
- До якого типу працівників я можу віднести себе?
- Як я хочу виглядати для оточення?
- Що змушує мене сумувати?
- Що робить мене щасливим?
- Що змушує мене злитись?
- Якою людиною я хочу бути?
- Якої я про себе думки?
- Що я найбільше ціную в житті?
- Чого я боюсь?
І що тепер? Далі починається вже практика: працюйте над тим, що приносить вам радість, а також спробуйте зменшити кількість всього, що викликає сум та неприємні емоції. Звісно ж, це займе певний час, але дозволить почуватись щасливою та успішною людиною.
Читайте також: Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
17:50Актриси Голлівуду поскаржилися на поцілунки з Робертом Дауні-молодшим і Метью МакКонахі
-
17:43Учені назвали ще один спосіб обдурити автопілот Tesla
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
17:23Гарячий шоколад: рецепт ідеального зігріваючого напою
-
17:12Смачний захист: у США з'являться маски з ароматом бекону
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:51Чому саме 10 000 кроків на день: медики розповіли про користь ходьби
-
16:42На честь 60-річчя SEGA безкоштовно роздає ігри: як отримати
-
16:33Рибалка упіймав найбільшого коропа у Великобританії: фотофакт
-
16:21Billboard Music Awards 2020: названі переможці
-
16:09Шерон Стоун зізналася, що спеціально оголилася, щоб отримали роль в Основному інстинкті
-
15:54Температура в Атлантичному океані побила рекорд останніх 2900 років
-
15:47Хоакін Фенікс зіграє Наполеона у новій стрічці Рідлі Скотта
-
15:42Де в Україні негайно слід вводити суворий карантин: експерти визначили 7 областей
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:11Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео
-
14:54iPhone 12 показали "вживу" в ефірі американського телешоу: відео
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
14:14Фінська авіакомпанія почне продавати страви з бізнес-класу у супермаркетах, і ось чому
-
13:57Вийде ще один сезон детективного серіалу Декстер, який завершився у 2013 році
-
13:42Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні
-
13:20Павло Зібров показав, як виглядав без вусів
-
13:07Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку
-
12:44Медики розповіли, яких вітамінів потребує організм восени
-
12:20Наталя Могилевська засвітила екстремальне декольте без білизни: гаряче фото
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня
-
07:19Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
- 12 жовтня
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)