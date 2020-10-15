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20 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання

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20 питань, які кожен має собі поставити - фото 1
20 питань, які кожен має собі поставити

Самопізнання є дуже важливим задля досягнення успіху. Тому важливо знайомитись не лише зі світом, а й з собою. Зібрали 20 питань, на які варто відповісти, щоб наблизитись до усвідомлення своїх реальних потреб і бажань.

Кожна людина має свій життєвий шлях, тому важко визначити ідеальну формулу досягнення успіху. Але є одна спільна річ, яка важлива для всіх – розуміння себе та власних бажань.

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Комусь для такої життєвої мудрості потрібні роки перешкод, комусь – досвід, а для когось власне "я" залишається загадкою та десятки років. Тому, щоб ніхто не втрачав час, зібрали 20 питань, які варто поставити самому собі.

Важливо: не витрачайте багато часу на відповіді, адже правильною буде та, яка першою спала на думку. Також тут нема неправильних відповідей і кожен інтерпретує їх по-своєму.

20 питань для пізнавання себе:

  1. Що я вмію робити добре?
  2. Що у мене вдається доволі непогано?
  3. Що я роблю погано?
  4. Від чого я втомлююсь?
  5. Що для мене найважливіше у житті?
  6. Хто для мене є найважливішими у житті?
  7. Яким другом я хочу бути?
  8. Скільки годин сну мені потрібно кожного дня?
  9. Що змушує мене дратуватись?
  10. Що мене заспокоює?
  11. Що для мене означає успіх?
  12. До якого типу працівників я можу віднести себе?
  13. Як я хочу виглядати для оточення?
  14. Що змушує мене сумувати?
  15. Що робить мене щасливим?
  16. Що змушує мене злитись?
  17. Якою людиною я хочу бути?
  18. Якої я про себе думки?
  19. Що я найбільше ціную в житті?
  20. Чого я боюсь?

І що тепер? Далі починається вже практика: працюйте над тим, що приносить вам радість, а також спробуйте зменшити кількість всього, що викликає сум та неприємні емоції. Звісно ж, це займе певний час, але дозволить почуватись щасливою та успішною людиною.

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Джерело: dariusforoux
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