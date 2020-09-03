Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда

Новий фільм про Джеймса Бонда скоро з'явиться у прокаті

Студія Universal Pictures представила другий трейлер ювілейного 25-го фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" – через дев'ять місяців після першого. У ролику ще більше екшену та улюбленця мільйонів, Деніела Крейга!

Режисером картини стала Кері Фукунага, а до образу культового секретного агента востаннє повернувся Деніел Крейг. Також нам покажуть Лашану Лінч, котра зіграє жінку-агента 007.

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Також в акторському складі заявлені Рейф Файнс, Леа Сейду, Бен Уішоу, Крістоф Вальц, Наомі Харріс, Ана де Армас і Рамі Малек, якому дісталася роль головного лиходія.

В українському прокаті стрічка має з'явитися 12 листопада.

Раніше британський тижневик RadioTimes запропонував читачам вибрати актора, який найкраще впорався з роллю Джеймса Бонда. Голос народу на перше місце поставив Шона Коннері, першого агента 007 у кіно. Він зіграв у п'яти частинах культової стрічки.

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