10 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі

Щоб вибрати кіно для перегляду, іноді треба витратити купу часу та нервів. Адже коли немає якось визначеного настрою – вам не сумно, не весело, а просто нормально – підібрати фільм чи серіал до душі складно. І в цьому випадку вам допоможуть рекомендації кіноманів!

У новому опитуванні популярне видання BuzzFeed попросило своїх читачів поділитись, які серіали та фільми вони завжди мають настрій дивитись. Ми вибрали найуніверсальніші поради та рекомендації, тож у нашому списку ви точно знайдете вдалий варіант.

ТЕСТ: Вгадай фільм з Кіану Рівзом за фото

Коли Гаррі зустрів Саллі (1989)

Цим фільмом можна насолоджуватись незалежно настрою. Діалоги в ньому разюче відрізняються від того, що бачимо у типових романтичних комедіях, а персонажі настільки справжні, що не можуть залишити байдужими.

Друзі (1994 – 2004)

Багато хто вважає серіал "Друзів" своїм фоновим шоу. Ви можете ввімкнути його в будь-який час, і хоча ви бачили всі серії вже багато разів, вам все одно буде цікаво. Цей серіал ніколи не старіє!

Сабріна – юна відьма (1996 – 2003)

Серіал про відьму-підлітка Сабріну чудово підходить на той випадок, коли вам потрібно бездумно спостерігати за чимось. За сюжетом цей серіал надзвичайно легкий, а гумор справді хороший. Особливо це важливо, коли ви живете разом з молодшими братами чи сестрами.

Щоденник Бріджит Джонс (2001)

Щоденник Бріджит Джонс все ще смішний, хоч минуло вже майже 20 років з його прем'єри. Актуальні проблеми, нестандартні рішення, а ще порція натхнення, мотивації та моралі. Ця комедія ідеально підходить для перегляду осінніми вечорами.

Володар перснів (2001 – 2003)

Кінотрилогія про Фродо і Ко викликає шалену ностальгію. Користувачі мережі порівнюють ці фільми з теплою ковдрою, і ми з ними погоджуємось, адже відчуття захищеності та насолоди справді зіставні.

Гордість і упередження (2005)

Це візуально приголомшливий і надзвичайно романтичний фільм. У ньому дивовижні костюми, продумані діалоги та зірковий акторський склад, тож це кіно просто мусить бути в цій добірці.

Надприродне (2005 – досі)

У цьому серіалі є і смішні епізоди, і сумні епізоди, і насичені бойові сцени. Коли переглядаєте серіал, може виникнути таке відчуття, ніби спілкуєшся з родиною.

Новенька (2011 – 2018)

Повірте, ви завжди в настрої дивитись "Новеньку". Це так смішно, оригінально і непередбачувано. Ви ніколи не знаєте, що скажуть Джес або Нік, а коли це станеться, ви ніколи не будете розчаровані.

Бруклін 9-9 (2013 – досі)

Цей серіал має кумедних персонажів, чудовий сюжет та дивовижний сценарій. Це шоу щоразу дивуватиме вас. А зануритися в атмосферу поліційної дільниці – ще та пригода!

Дивні дива (2016 – досі)

Музика 80-х викличе у вас посмішку, а якщо вам стане сумно, то подивіться, як Дастін і С'юзі співають "The NeverEnding Story". Якщо ви не хочете дивитися нічого надто серйозного, то "Дивні дива" – те, що вам потрібно! Це і драматично і комічно водночас.

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